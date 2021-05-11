Как волейбольный клуб из Калининграда стал чемпионом России, несмотря на два декрета лидеров.

Очевидным символом российского волейбола в недавнем прошлом был Белгород. Но теперь, кажется, мы присутствуем при зарождении новой традиции. Калининградский «Локомотив», основанный три года назад, за это время взял два серебра и золото чемпионата России. Причем какое золото — с тремя карантинами по ходу сезона, выбытием двух ключевых игроков из-за декрета и проигрывая в финале 0-2 и 21:23 в третьей партии. «СЭ» поговорил с генеральным директором клуба Александром Косырьковым о дальнейших планах, просмотре по ночам статистики зарубежных лиг, наставлении от Карполя и перспективах постройки волейбольного кластера в самом европейском регионе России.

Пригласил поговорить про следующий сезон, а она: «Ухожу в декрет. Сейчас»

— «Локомотив» на третий сезон взял золото, но он наверняка был самым сложным для вас в клубе?

— Безусловно! И это связано не только с коронавирусом и карантинами. За два дня до начала первых сборов я узнал, что у нас не будет диагональной Аны Клегер, которая на протяжении двух предыдущих сезонов играла в нашей команде одну из ключевых ролей. Она ушла в декрет. Такое развитие событий меня обескуражило. Пытались найти ей замену, изучили все варианты. Но стало понятно, что свободных игроков такого уровня нет. Я собрал команду, объяснил ситуацию и сказал, что будем обходиться своими силами.

— Но пандемия тоже добавила проблем.

— Еще каких! Когда мы первый раз сели на карантин, стало понятно — планировать что-либо в этом сезоне бесполезно! Ведь нам пришлось не раз прерывать подготовку, переносить матчи. В первый наш уход на карантин почти полкоманды заболело. Только начали набирать форму — и нас накрыло. После коронавируса обычные люди месяцами в себя приходят. А тут профессиональные спортсмены, которых надо вернуть в строй, чтобы они играли. А ведь мы в общей сложности пережили три карантина.

— Чтобы избежать повторения, нужно вакцинироваться?

— Вакцинация нужна. Только она, на мой взгляд. может спасти спорт. Ведь от коронавируса не убережешься. Вот мы старались максимально ограничивать контакты, использовали все средства индивидуальной защиты. Очень ответственно к этому относились. И что? Не сильно это и помогло.

— Но после таких событий «Локомотив» все равно взял титул. Кого-то это могло удивить, возможно.

— Меня — нет! Я наблюдал за девчатами, видел, как каждый день закалялся их характер. Как они преодолевали все трудности. А ведь уход в декрет Клегер — не единственная наша кадровая потеря. В декабре капитан команды Маргарита Курило пошла тем же путем... Она хорошо начала сезон, и я был ей доволен — тем, как она играла, как выполняла роль капитана. Пригласил ее поговорить про планы на следующий сезон, а она: «Я ухожу в декрет. Прямо сейчас».

— Ваша реакция?

— Буду откровенен, меня ее слова шокировали. Понадобилось время, чтобы все осмыслить. Какое-то дежавю получилось — я снова собираю девочек и объявляю, что у нас Рита уходит в декрет. Наверное, впервые в истории волейбола по ходу сезона два человека покидают команду по этой причине. Как я к этому отношусь? Да, я люблю детей. По-человечески очень рад, что появится новая жизнь. Но мне нужно смотреть на ситуацию как руководителю клуба, перед которым стоят большие задачи. И с этой точки зрения декрет Маргариты в середине такого сложного чемпионата — сильный удар по команде. Вот Юлия Кутюкова, которая играла у нас в первый год, заранее предупредила, что берет паузу, хочет рожать. К ней — никаких вопросов.

Маргарита Курило. Фото «Локомотив» Калининград

— Как команда восприняла уход капитана?

— Спокойно. Мы с января подписали немецкую диагональную Луизу Липпман, которая стала серьезным усилением. Хотя был период, когда мы остались практически вдесятером... И это перед Лигой чемпионов, в которой некоторые наши волейболистки играли впервые. Мы были вынуждены привлечь на домашний тур девчонок из молодежки — 15-летнюю Амалию Горбатюк и 16-летнюю Екатерину Гатину. И они не просто стояли в квадрате запасных, а выходили на площадку. Но молодежь получила в Лиге чемпионов бесценный опыт. Вообще, многие наши игроки сделали в этом сезоне большой шаг вперед. Лера Зайцева за два года в «Локомотиве» стала лучшей блокирующей чемпионата России, Ира Воронкова получила титул MVP «Финала шести», Алла Галкина — лучший либеро. Да много кто добавил — Маша Воробьева, Вика Горбачева, Даша Рысева. И вот сейчас все они — чемпионы.

— У Ирины Воронковой после такого мощного сезона наверняка были предложения из зарубежных команд?

— Были. Но мы с ней все обсудили. Я благодарен ей за преданность клубу, Ирина повела себя как настоящий капитан. Она и следующий сезон проведет в «Локомотиве».

— Но состав перед следующим чемпионатом изменится?

— Да. От нас уйдут легионеры Дайкема и Липпман. Хочу сказать им огромное спасибо. И Лаура, и Луиза — настоящие профессионалы. Они бились в каждом матче, и их вклад в нашу победу велик. Но... Пора давать дорогу своим игрокам. У нас есть связующая Дарья Рысева. За три года у нее была возможность многому научиться у Бояны Дрча, Лауры Дайкема, которые являются одними из лучших в этом амплуа. Ждем, что Даша справится и в ближайшее время сможет пополнить ряды сборной России. Покидают клуб Юлия Подскальная, Анна Мельникова. Алла Галкина взяла паузу по семейным обстоятельствам. Возвращается в «Локомотив» после аренды в «Енисее» Юлия Бровкина. Пока все трансферные новости озвучивать не буду, но легионеры к нам тоже приедут.

— В расширенном составе сборной России пока только один человек из состава чемпионов России — Ирина Воронкова. И Бровкина, игравшая в «Енисее». Почему так?

— Турниров у сборной в этом сезоне много, и состав будет варьироваться. Думаю, что представителей «Локо» в сборной будет все-таки больше.

Нам надо растить своих звезд

— Золотые медали российской Суперлиги «Локомотив» выиграл на третий год существования клуба. Через сколько лет планируете взять Лигу чемпионов?

— Да никто и мечтать не мог, что за три года у «Локомотива» будет два серебра, золото и Суперкубок! Когда создавался клуб, рассчитывали, что только через три года доберемся до призовых мест. Так что идем с опережением графика. Что касается Лиги чемпионов, то это уже другой уровень. Например, в ведущих европейских клубах играет по пять-шесть легионеров. Как пример — недавний финал Лиги чемпионов, в котором встречались турецкий «Вакыфбанк» и итальянский «Конельяно». У одних в составе пять иностранных игроков, у других шесть. И все они — очень высокого уровня. Нам же надо растить своих звезд. Конечно, мы хотим и в Лиге чемпионов добиться успеха. Но идти нужно постепенно, строить систему. У нас в следующем сезоне появится команда Высшей лиги А. Расширяем и наш интернат в Зеленоградске.

— Но вы же хотите стать лучшим клубом Европы?

— Это моя мечта. И все же главная цель — выстраивание той самой системы, развитие волейбола на всех уровнях.

— Финансовые возможности для этого есть?

— У нас полное взаимопонимание с генеральным спонсором — ОАО «РЖД», с правительством Калининградской области. Возможно, у нас с их помощью появится и академия волейбола. Вообще, хочется, чтобы в Калининграде образовался волейбольный кластер. Чтобы волейбол на национальном уровне ассоциировался именно с нашим регионом. Я не из тех людей, что выиграв чемпионат, следующие пять лет будут почивать на лаврах. Надо все время двигаться вперед.

— Не так давно в Калининграде была комиссия FIVB, которая инспектировала инфраструктуру мужского чемпионата мира-2022...

— Они отметили, что условия отличные, зал прекрасный. Вся инфраструктура практически готова. Туристический поток сейчас в Калининграде солидный, гостиничный сектор развитый. Мы готовы к чемпионату мира.

Победу «Локомотива» предсказал медведь. После реализации прогноза взяли его под опеку

— Судя по тому, как болельщики встречали «Локомотив» в аэропорту после победы в чемпионате — с цветами, флагами, фаер-шоу, — в Калининграде волейбольная культура растет.

— Согласен. Не зря же мы самая посещаемая волейбольная команда России. Я очень благодарен болельщикам!

— Но критики и хейта по ходу сезона тоже хватало наверняка?

— Каждый имеет право на свое мнение. Просто не стоит переходить грань. У нас, кстати, даже на Камчатке есть фан-клуб. Калининградских болельщиков мы вывезли на «Финал шести». У нас там была мощная поддержка. Наши волейболистки говорили, что в Казани чувствовали себя как дома.

— Но вряд ли у вас было праздничное настроение при счете 0-2 по партиям в золотом матче с «Динамо».

— У меня было великолепное настроение! Я же знал, что выиграем (смеется). Хотя переживал сильно. Не мог спокойно на месте усидеть — пару раз на несколько минут даже ушел с трибун в фойе — чтобы нервы немного успокоить. При этом было у меня чувство, что на этот раз все для нас должно сложиться! И такое ощущение не покидало меня даже тогда, когда было 21:23 в третьем сете.

— Да ладно.

— Что, не верите? А я в команду верил. И наши девушки вытащили третий сет! Это стало переломным моментом. В действиях игроков появилась уверенность. Был огонь в глазах. И пусть «Динамо» всеми силами пыталось удержать преимущество, мы смогли выиграть этот сумасшедший матч. Вообще, финал стал украшением всего чемпионата. Получилась одна из самых выдающихся по накалу и интриге игр в нашем волейболе за последние несколько лет.

— Слышал, что перед «Финалом шести» победу «Локо» предсказал медведь.

— Да, знаменитый калининградский медведь Фима. Для шоу на нашем YouTube-канале решили снять видео с прогнозом. А в роли прогнозиста выступил Фима. Выставили перед ним шесть коробок с названиями команд. В каждой коробке — яблоки, к чьей коробке первым подойдет, тот и станет чемпионом. Вот он и выбрал «Локомотив». Никто ничего не подстраивал — все было честно. После «Финала шести» мы взяли Фиму под опеку.

Понять женский волейбол помогло общение с Карполем

— Вы сами в волейбол играете?

— Пару раз в неделю. У нас есть своя команда, называется «Бронепоезд». Собираемся вечерами после работы. Конечно, у нас в составе непрофессионалы, но эмоции на площадке кипят.

— Не хотите против чемпионок выйти?

— Знаете, уже нет (смеется). Не потяну.

— Быть руководителем лучшего клуба страны — это вообще как?

— Это большой и тяжелый труд. Но он меня не пугает. Я ведь фанат волейбола. Круглосуточно могу смотреть игры — и российских команд, и европейских. Постоянно изучаю статистику. Все это нужно для комплектования команды. Кроме того, есть много других организационных вопросов, которыми нужно постоянно заниматься. Я считаю, что нужно работать так, чтобы тебе не было стыдно за то, что ты сделал. И мне не стыдно за те три года, что я провел в «Локомотиве».

— До прихода на должность генерального директора калининградского «Локомотива» вы много лет отработали в мужском волейболе, были генеральным менеджером новосибирского «Локомотива». Но женщины, наверное, требуют иного подхода?

— Можно сказать, что женский волейбол — это другой вид спорта по сравнению с мужским. И работа с женским коллективом требует иных подходов. Все-таки девушки иногда бывают очень непредсказуемыми (улыбается). Не буду скрывать — на первых порах пришлось непросто. Но мне помогло общение с Николаем Васильевичем Карполем, который более 50 лет возглавляет «Уралочку». Он рассказывал, как работать с женской командой, с какими трудностями можно столкнуться и как их преодолеть.

— Но ведь Николай Карполь со своей «Уралочкой» — ваш прямой соперник.

— Это только на площадке. А за чашкой чая его всегда интересно слушать. Николай Васильевич знает о женском волейболе как никто другой. На каждую игру, на каждого соперника он находил подходящие слова для команды. Карполь — отличный мотиватор. Кого-то может смущать его, как многие считают, жесткое поведение во время матчей. Однако Николай Васильевич отлично знает психологию спортсменов. Чувствует, когда можно чуть сильнее надавить, а когда этого не стоит делать. Да что там говорить, если Карполь — самый титулованный тренер мира. Значит, он делает все правильно.

— Вы можете представить себе ситуацию, что, как и Карполь, полвека отработаете в одном клубе?

— Раньше об этом как-то не задумывался, но теперь поставлю перед собой такую цель (смеется). А серьезно, если у меня получится добиться хотя бы половины того, что удалось Николаю Васильевичу, значит, я не зря пришел в волейбол.