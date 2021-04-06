Главный тренер Серджио Бузато — о планах, системе и адаптации.

В конце прошлой недели в Казани завершился женский клубный сезон. Вряд ли сильно ошибусь, если скажу, что самыми внимательными зрителями были Серджио Бузато и Юрий Булычев. Мы жили в одной гостинице, часто пересекались — и всякий раз они были в работе. То смотрят турецкий чемпионат — там за 5-8-е место боролся «Галатасарай» Татьяны Кошелевой. То матчи за 11-14-е место Суперлиги-Париматч — там есть несколько кандидатов в сборную. То в сотый раз пересматривают статистику с матчей в Казани.

Уровень российского чемпионата

— Серджио, какие впечатления от «Финала шести»?

— Я очень рад. Была большая интрига — четыре первые команды могли расположиться в любом порядке. А фавориты в итоге стали третьими. «Динамо-Ак Барс» взяло Кубок России, выиграло регулярку и играло дома, но итог вы видели сами. Победила та команда, которая была лучше готова физически. «Локомотив» проиграл первые два сета в финале, но потом с каждой партией было все заметнее, что они физически готовы лучше.

— Качеством матчей довольны?

— В этом сезоне я смотрел очень много игр чемпионатов Италии, Турции, Кореи и Японии. Могу сказать, что лучшие команды — итальянская «Имоко» и турецкая «Вакыфбанк» — сильно выделяются на общем фоне. Второе, третье, четвертые места — примерно одинаковые. Между клубами из середины таблицы или аутсайдерами разницы вообще нет. Так что я скорее удовлетворен.

— Почему же в Лиге чемпионов все российские клубы выступили так плохо?

— Этот год странный. Для всех, не только для России. Пандемия повлияла на всех по-разному. Кто-то болел, у кого-то выпадали недели подготовки. Это была лотерея. Уверен, если бы Лига чемпионов проходила на прошлой неделе — ситуация была бы совсем другой. Наши клубы прошли бы дальше.

Адаптация

— 25 мая стартует Лига наций. Наши задачи на турнир?

— Первая — построить нашу игровую систему. Это нужно делать день за днем. Хотя и турнирные амбиции есть. У нас хорошая команда, и я хочу, чтобы мы играли соответственно. Но главное — выстраивание системы, которая будет работать на Олимпиаде.

— Попадать в финальный раунд — принципиально?

— Это тоже важно. Хотя в нынешнем розыгрыше будет «Финал четырех», а не «Финал шести». Это уже другая ситуация. Мы будем стараться. У России большие традиции. И мы хотим всегда побеждать. Но есть 10 тысяч вариантов. При этом наша первостепенная задача, повторюсь, построение системы. В остальном — будем смотреть. Никогда в истории такие длинные турниры не игрались в «пузыре». Три дня играем, три — тренируемся. Это для всех в новинку, никто не знает, как это будет.

— Вы постоянно говорите про систему. Во времена Гамовой схема была понятной: повыше даем Екатерине — она забьет. Какой волейбол вы хотите видеть сейчас?

— Моя философия — адаптация под тех людей, которые есть. У нас есть Наталия Гончарова — понятно, что на нее нужно играть повыше. Она любит так. И если с таких пасов ее эффективность выше — пожалуйста. А есть те, кто может играть быстро. Например, Федоровцева и Парубец.

И у нас есть связки, которые умеют взаимодействовать с разными игроками. Старцева знает по сборной, что Гончаровой нужно пасовать повыше, но в то же время у себя в Казани она играет быстро с Ариной и с диагональю. Романова быстро пасует Перрейре, а вот Наталии — высоко. Это адаптация. И у нас она должна быть во всем. Каждый игрок должен быть в таких условиях, чтобы мог проявлять свои лучшие качества.

— Прием — это действительно главная проблема России?

— Я много где работал и абсолютно в каждой команде слышал: наша большая проблема — прием. Я не думаю, что в России есть проблема приема. Вот что касается системы приема — тут есть некоторые вопросы. Потому что один и тот же игрок при разных схемах приема может показывать совершенно разный процент. И тут мы снова возвращаемся к адаптации. Каждый должен быть на своем месте.

А прием — это не проблема. Это данность. Вот все говорят, что в Италии проблема — мафия. Так и в волейболе с приемом. Ошибки на нем будут у всех и всегда. Другое дело, что мы должны быть вариативны и много работать, чтобы быть готовыми к разным подачам и разным командам.

Титаны

— Федоровцева — главное открытие сезона для вас?

— Нет. Арина — маленькая звезда. И наша задача — дать ей возможность светиться. Но для меня она не открытие. Я говорил о ней еще два года назад, когда она играла в молодежной команде. Уже тогда многое было понятно. При этом ей еще предстоит много работать и прогрессировать. Но я как главный тренер ощущаю на себе большую ответственность за работу с такой звездой.

— Гончарова — диагональ номер один в сборной, без каких-либо вариантов?

— Смотрите. В Италии есть титан — Паола Эгону. В Сербии — Тияна Бошкович. В Китае — Чжу Тин. Гончарова — наш титан. На этой позиции у России исторически играют титаны. Прежде была Гамова, теперь Наталия. От нее будет зависеть очень многое. Потенциал у нее огромный. Когда она в форме и хочет победить, ее остановить очень сложно.

— При этом вот уже шесть лет мы не можем найти вторую диагональную — на случай, если у Гончаровой не пойдет игра.

— Мы думали над этим. У нас есть варианты. Есть Анна Лазарева — она очень хорошо отыграла в корейском чемпионате. Набирала в среднем по семь очков за партию. Это много. Мы хотим ее попробовать. Есть молодая Валерия Горбунова из «Липецка». Есть Ксения Смирнова из «Уралочки». Возможен перевод Федоровцевой в диагональ. План Б у нас имеется, но нужно прорабатывать еще варианты. Нужно извлечь правильные уроки с ЧМ-2018 — когда Гончарова получила травму и Россия на этом, по сути, закончила турнир.

— Отдельно хочется спросить про Татьяну Кошелеву. Ее вы в своей системе видите?

— Конечно. Кошелеву я очень уважаю, и мы надеемся на нее. Но впереди сборы, там будем смотреть. Прямо сейчас гарантий по поводу Олимпиады я не могу дать ни одному человеку.

Экзамен в Токио

— Олимпиада. Наша группа: Китай, США, Сербия, Турция. Выглядит страшно.

— Все еще забывают Аргентину, а я не удивлюсь, если она отнимет у кого-то очки. Группа действительно получилась очень сбалансированная, и исходы возможны абсолютно любые. Страшно это не только для нас, но и для всех, кто в ней оказался.

— А нужна медаль.

— Мы мечтаем о медали. И работаем ради этого. И впереди много пахоты. Мы все понимаем, что для призового места играть нужно лучше, чем сейчас. И должны выстроить правильную систему.

— А психологически девушки готовы к такой мясорубке?

— Думаю, тут все-таки вопрос не в психологии, а в готовности. Когда ты полностью уверен в себе — и с настроением все будет нормально. Вот представьте экзамен. Из 100 вопросов вы выучили один. Конечно, вы будете нервничать и волноваться, ведь есть всего один процент на успех. Я же хочу, чтобы мы подготовили 99 вопросов. В таком случае никакой экзамен не будет страшен. Зачем трястись, если ты точно знаешь, что готов практически ко всему?