Бельгийский волейболист «Зенита-Казань» назвал самую важную вещь для себя в России

Бельгийский доигровщик клуба «Зенит-Казань» Сэм Деру рассказал «СЭ» о жизни в России.

Во вторник, 30 апреля, «Зенит» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1 в третьем матче финала и выиграл серию за титул со счетом 3-0.

— Что вам больше всего нравится в России?

— Моя семья здесь. Думаю, это самая главная вещь. Семья — это важно.

Казанцы стали чемпионами России второй раз подряд и в 12-й раз в истории клуба. Это рекордный показатель для чемпионата России.