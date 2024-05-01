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Сегодня, 14:04

Бельгийский волейболист «Зенита-Казань» назвал самую важную вещь для себя в России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бельгийский доигровщик клуба «Зенит-Казань» Сэм Деру рассказал «СЭ» о жизни в России.

Во вторник, 30 апреля, «Зенит» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1 в третьем матче финала и выиграл серию за титул со счетом 3-0.

— Что вам больше всего нравится в России?

— Моя семья здесь. Думаю, это самая главная вещь. Семья — это важно.

Казанцы стали чемпионами России второй раз подряд и в 12-й раз в истории клуба. Это рекордный показатель для чемпионата России.

Волейбол
ВК Зенит (Казань)
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