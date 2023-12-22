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Сегодня, 17:00

Патрушев: «Мы будем иметь еще больше золотых медалей, как только МОК перестанет быть слабым»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Председатель Наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев подвел итоги 2023 года.

— Хочу отметить, что наш праздник приобрел государственное значение. Потому что 12 апреля призедент подписал указ о праздновании столетия отечественного волейбола. Этот указ дал еще один мощный импульс развитию нашего любимого вида спорта. А заслуги у волейбола очень серьезные. Давайте вспомним, что 71 золотая медаль завоевана нашими волейболистами на мировых соревнованиях. Такое достижение не имеет ни один игровой вид спорта в нашей стране.

Мы будем иметь еще больше золотых медалей, как только МОК перестанет быть слабым, станет сильнее, и не будет поддаваться давлению, которое на него оказывается. Это совершенно точно. Потому что те наши спортсмены, которые занимаются, они обладают очень сильным потенциалом. Мало кто в мире может с ними равняться. Мы имеем очень сильную материальную базу. Сегодня уже два миллиона четыреста тысяч занимаются волейболом. И будет, конечно, больше. В этом есть огромная заслуга наших ветеранов. Которые в свое время дали очень мощные толчки тому, чтобы этот вид спорта был одним из самых любимых в нашей стране. Я вас всех поздравляю с этим праздником. Желаю здоровья и благ в новом году, — сказал Патрушев.

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