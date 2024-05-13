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Сегодня, 12:42

Арсов покинул пост главного тренера женского «Локомотива»

Руслан Минаев
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Женский клуб «Локомотив» объявил об отставке главного тренера Радослава Арсова.

«Радослав Арсов принял решение по семейным обстоятельствам покинуть «Локомотив»! Мы благодарим Радослава за работу! За то, что в непростой ситуации принял команду и привел ее к серебряным медалям суперлиги», — говорится в сообщении клуба.

52-летний болгарин возглавил «Локомотив» в октябре 2023 года. Под его руководством клуб из Калининграда вышел в финал плей-офф, проиграл казанскому «Динамо» со счетом 2-3.

ЖВК Локомотив (Калининград)
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