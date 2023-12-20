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Сегодня, 22:45

Новосибирский «Локомотив» одержал 8-ю победу подряд в суперлиге

Руслан Минаев
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Новосибирский «Локомотив» победил «Урал» в матче 12-го тура чемпионата России — 3:0. Железнодорожники одержали 8-ю победу подряд.

Казанский «Зенит» победил «Газпром-Югру», московское «Динамо» обыграло «Енисей».

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

12-й тур

«Локомотив» (Новосибирск) — «Урал» (Уфа) — 3:0 (25:22, 25:19, 25:20)

20 декабря.

«Динамо» (Ленинградская область) — Факел (Новый Уренгой) — 3:0 (25:22, 25:19, 25:20)

20 декабря.

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:2 (24:26, 25:22, 26:24, 18:25, 16:14)

20 декабря.

«Белогорье» (Белгород) — АСК (Нижний Новгород) — 3:0 (25:20, 25:19, 25:23)

20 декабря.

«Динамо» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:19, 25:22, 30:28)

20 декабря.

«Зенит-Казань» — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25:23, 26:24, 25:22)

20 декабря.

ВК Динамо (Москва)
ВК Зенит (Казань)
ВК Локомотив (Новосибирск)
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