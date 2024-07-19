Чемпионка мира и Европы Старцева завершила карьеру

Связующая московского «Динамо» и сборной России Евгения Старцева завершила игровую карьеру, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

35-летняя волейболистка выступала на профессиональном уровне с 2005 года. Помимо московского «Динамо» за карьеру она играла в клубах «Автодор-Метар», «Динамо» Краснодар, «Динамо-Ак Барс».

С 2007 года Старцева выступала за сборную России. С национальной командой она стала чемпионкой мира 2010 года и чемпионкой Европы 2019 года.