Волейболистка Воронкова вернулась из «Экзачибаши» в «Локомотив»

Российская волейболистка Ирина Воронкова продолжит карьеру в калининградском «Локомотиве», сообщает пресс-служба клуба.

«Много слов и не надо! С возвращением в «Локо», Ира», — говорится в заявлении.

Воронкова выступала за «Локомотив» с 2018 по 2022 год. Вместе с командой из Калининграда она дважды побеждала в чемпионатах России.

Последние два сезона 28-летняя россиянка играла за турецкий «Экзачибаши». В сезоне-2022/23 она стала серебряным призером чемпионата Турции и Лиги чемпионов.