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30 мая, 14:04

Воронков возглавил калининградский «Локомотив»

Виктория Кравченко
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Российский тренер Андрей Воронков возглавил волейбольный клуб «Локомотив», сообщает пресс-служба клуба. На этом посту он сменил болгарина Радослава Арсова, под руководством которого «Локомотив» в прошлом сезоне завоевал серебряные награды чемпионата России.

В мае 2022 года Воронков был дисквалифицирован на два года за расистские высказывания в адрес кубинской волейболистки Айламы Монтальво, которая на тот момент выступала за «Уралочку-НТМК». В мае этого года федерация смягчила наказание Воронкову, сделав второй год дисквалификации условным.

Ранее Воронков уже тренировал «Локомотив» — с 2018 по 2022 год и дважды выигрывал с ним чемпионат страны.

ЖВК Локомотив (Калининград)
Андрей Воронков
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