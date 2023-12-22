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Сегодня, 17:05

Матыцин: «Это не российский волейбол отстранен, а международный волейбол отстранен от российского»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался об отстранении российского волейбола.

— Отечественный волейбол является флагманом командных видов спорта в Российской Федерации. Хочу пожелать, чтоб история развития нашего волейбола была бесконечной. Сегодня волейбол не просто гордится победами, а создает все условия для производства отечественных мячей, экипировки и обувь.

Следуя пожеланию Николая Платоновича в адрес МОК, я вам пожелаю не только быть сильнее, но главное — быть быстрее в принятии правильных решений. Это не российский волейбол отстранен, а международный волейбол отстранен от российского. Это они теряют в зрелищности, в соревновательности. То, что в нашей стране не прошел чемпионат мира, — это не мы потеряли, хотя мы сожалеем, что его не провели, но это потерял мировой волейбол.

Пусть быстрее примут надоедающий организации решение о том, чтоб мы в России проводили соревнования. В следующем году будет много проведено соревнований: и Игры дружбы, и Игры БРИКС. Всем желаю продолжать получать удовольствие от игры в волейбол и от гордости за российский волейбол, — сказал Матыцин.

В 2023 году российский волейбол отметил 100-летие.

Волейбол
Олег Матыцин
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