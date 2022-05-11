Волейбол
Новости
Статьи Россия Чемпионат мира Чемпионат Европы
Главная
Волейбол

Сегодня, 15:35

Геннадий Шипулин назвал ожидаемой победу «Динамо» на чемпионате России по волейболу

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин прокомментировал победу московского «Динамо» по итогам «Финала шести».

«Все ожидаемо, не надо монстра ни из кого лепить — ни из казанского «Зенита», ни из санкт-петербургского. Мяч круглый, все бывает в этой жизни — настроение не то, день сложный, игроки не с той ноги встают. Респект «Динамо» за то, что выиграло второй раз подряд, они доказали свою силу. Все объективно, праздник удался, «Динамо» заслуженно победило, «места согласно купленным билетам», — цитирует Шипулина ТАСС.

Во вторник «Динамо» обыграло «Локомотив» в финальном матче чемпионата России по волейболу со счетом 3-2 и второй год подряд выиграло золотые медали. В общей сложности команда стала четырехкратным чемпионом России.

Ранее в матче за бронзовые медали казанский «Зенит» в трех сетах победил «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Источник: https://tass.ru/sport/14597271
Волейбол
ВК Динамо (Москва)
0
Читайте также
Что будет с организмом, если пить крафтовое пиво каждый день. Мнение эксперта
Клаудиньо, Агаларов и «никто». Эксперты выбрали лучшего футболиста уходящего сезона в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» победил «Динамо-ЛО» в матче «Финала шести» чемпионата России по волейболу
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости