Геннадий Шипулин назвал ожидаемой победу «Динамо» на чемпионате России по волейболу

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин прокомментировал победу московского «Динамо» по итогам «Финала шести».

«Все ожидаемо, не надо монстра ни из кого лепить — ни из казанского «Зенита», ни из санкт-петербургского. Мяч круглый, все бывает в этой жизни — настроение не то, день сложный, игроки не с той ноги встают. Респект «Динамо» за то, что выиграло второй раз подряд, они доказали свою силу. Все объективно, праздник удался, «Динамо» заслуженно победило, «места согласно купленным билетам», — цитирует Шипулина ТАСС.

Во вторник «Динамо» обыграло «Локомотив» в финальном матче чемпионата России по волейболу со счетом 3-2 и второй год подряд выиграло золотые медали. В общей сложности команда стала четырехкратным чемпионом России.

Ранее в матче за бронзовые медали казанский «Зенит» в трех сетах победил «Зенит» из Санкт-Петербурга.