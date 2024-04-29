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Сегодня, 21:06

Тренер «Ленинградки» извинился за оскорбление игроков «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин принес свои извинения за оскорбление игроков женской команды московского «Динамо».

После третьего матча серии за третье место Кашин, используя ненормативную лексику, оскорбил игроков соперниц. Сообщалось, что он может быть дисквалифицирован.

«Уважаемые коллеги, соратники, соперники, волейболисты и любители этого вида спорта! Я уже принёс свои извинения, в которых объяснил ситуацию. Я всегда относился и буду относиться с большим уважением ко всем соперникам. Надеюсь, что Москва и москвичи примут мои извинения», — приводит слова Кашина официальный сайт клуба.

29 апреля «Ленинградка» обыграла «Динамо» (3:0) в решающем пятом матче серии за бронзовые медали женской суперлиги.

Источник: ВК «Ленинградка»
Волейбол
ВК Ленинградка
ЖВК Динамо (Москва)
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