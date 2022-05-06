«Зенит» победил «Динамо-ЛО» в матче «Финала шести» чемпионата России по волейболу

Петербургский «Зенит» одержал победу над «Динамо-ЛО» из Ленинградской области в матче второго тура «Финала шести» чемпионата России по волейболу.

Встреча проходила в Казани и завершилась со счетом 3:2 (25:22, 19:25, 20:25, 25:21, 15:12).

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

Финал шести. Группа В. 2-й тур

Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 3:2 (25:22, 19:25, 20:25, 25:21, 15:12)

6 мая.