Главный тренер «Зенита-Казань» сообщил, что Волков сыграет за катарский «Аль Райян»

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов в разговоре с «СЭ» прокомментировал подписание контракта доигровщика команды Дмитрия Волкова с катарским «Аль Райян».

«У Дмитрия отпуск, во время которого он сможет сыграть за «Аль Райян». Это распространенная практика. «Зенит-Казань» желает Дмитрию удачи!» — сказал Вербов «СЭ».

«Зенита-Казань» в финальной серии чемпионата России победил московское «Динамо» (3-0) и второй раз подряд выиграл трофей.