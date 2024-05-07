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Сегодня, 16:11

Главный тренер «Зенита-Казань» сообщил, что Волков сыграет за катарский «Аль Райян»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов в разговоре с «СЭ» прокомментировал подписание контракта доигровщика команды Дмитрия Волкова с катарским «Аль Райян».

«У Дмитрия отпуск, во время которого он сможет сыграть за «Аль Райян». Это распространенная практика. «Зенит-Казань» желает Дмитрию удачи!» — сказал Вербов «СЭ».

«Зенита-Казань» в финальной серии чемпионата России победил московское «Динамо» (3-0) и второй раз подряд выиграл трофей.

Волейбол
ВК Зенит (Казань)
Алексей Вербов
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