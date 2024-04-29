Волейболистки «Динамо-Ак Барс» выиграли чемпионат России в седьмой раз

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» в домашнем матче обыграли «Локомотив» в решающем пятом матче финала женской Суперлиги — 25:22, 25:16, 25:18.

«Динамо-Ак Барс» выиграло серию 3-2 и в седьмой раз в истории стало чемпионом России. Ранее команде это удавалось в 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2020 годах.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

Финал

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Локомотив» (Калининградская область) — 3:0 (25:22, 25:16, 25:18)