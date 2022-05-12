Волейболистки «Локомотива» победили «Уралочку-НТМК» и защитили титул чемпионок России

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Калининградский «Локомотив» одержал победу над свердловской «Уралочкой-НТМК» в пятом матче финальной серии чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.

Встреча проходила в Калининграде и завершилась со счетом 3:2 (25:21, 25:20, 26:28, 20:25, 15:7).

Таким образом, волейболистки «Локомотива» победили в серии (3-2) и защитили титул чемпионок России.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

Финал

Локомотив К (Калининградская область) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) — 3:2 (25:21, 25:20, 26:28, 20:25, 15:7)

12 мая.