Волейболистки «Локомотива» победили «Уралочку-НТМК» и защитили титул чемпионок России
Калининградский «Локомотив» одержал победу над свердловской «Уралочкой-НТМК» в пятом матче финальной серии чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.
Встреча проходила в Калининграде и завершилась со счетом 3:2 (25:21, 25:20, 26:28, 20:25, 15:7).
Таким образом, волейболистки «Локомотива» победили в серии (3-2) и защитили титул чемпионок России.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
Финал
Локомотив К (Калининградская область) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) — 3:2 (25:21, 25:20, 26:28, 20:25, 15:7)
12 мая.
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