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Сегодня, 17:47

Казанский «Зенит» выиграл матч за 3-е место у «Зенита» из Санкт-Петербурга

Иван Шитик
Корреспондент
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Казанский «Зенит» стал обладателем бронзовых медалей мужского чемпионата России по волейболу. В матче за третье место казанцы победили «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Победитель определился в трех сетах — 25:19, 25:19, 25:14.

В финале за золотые медали поспорят московское «Динамо» и новосибирский «Локомотив». Встреча пройдет также 10 мая.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

Матч за 3-е место

Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Зенит-Казань (Казань) — 0:3 (19:25, 19:25, 14:25)

10 мая.

ВК Зенит (Казань)
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
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