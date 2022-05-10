Казанский «Зенит» выиграл матч за 3-е место у «Зенита» из Санкт-Петербурга

Казанский «Зенит» стал обладателем бронзовых медалей мужского чемпионата России по волейболу. В матче за третье место казанцы победили «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Победитель определился в трех сетах — 25:19, 25:19, 25:14.

В финале за золотые медали поспорят московское «Динамо» и новосибирский «Локомотив». Встреча пройдет также 10 мая.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

Матч за 3-е место

Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Зенит-Казань (Казань) — 0:3 (19:25, 19:25, 14:25)

10 мая.