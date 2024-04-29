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Сегодня, 19:23

В ВФВ оценили шансы «Зенита-Казань» и «Динамо» в финале суперлиги

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от третьего матча финальной серии плей-офф суперлиги между казанским «Зенитом» и московским «Динамо».

«В спорте не очень правильно рассуждать, что победа какой-то команды может оказать негативное влияние на зрелищность. Победит сильнейший. Здесь компромиссов нет. «Зенит-Казань», безусловно, имеет все шансы. Так же, как и «Динамо» показало, что может противостоять. Тем интереснее будет завтрашний матч», – сказал Яременко «СЭ».

Счет в серии 2:0 в пользу казанского «Зенита». Третий и решающий матч пройдет 30 апреля в Москве. Начало – в 18.00 мск.

Волейбол
ВК Динамо (Москва)
ВК Зенит (Казань)
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