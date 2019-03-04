Жамбалова завоевала второе золото на Универсиаде-2019

Российская лыжница Алиса Жамбалова выиграла гонку преследования на 5 километров свободным стилем на Универсиаде-2019 в Красноярске. Она показала результат 12 минут 42,9 секунды.

Второй с отставанием 0,7 секунды финишировала Екатерина Смирнова. Третье место заняла Яна Кирпиченко, отстав на 9 секунд.

Для Жамбаловой, Смирновой и Кирпиченко это вторые награды на Универсиаде-2019. Вчера в таком же порядке они финишировали в индивидуальной гонке.

Лыжные гонки

Красноярск (Россия)

Универсиада

Женщины

Гонка преследования, 5 км (С)

1. Алиса Жамбалова (Россия) - 12.42,9

2. Екатерина Смирнова (Россия) - отставание 0,7

3. Яна Кирпиченко (Россия) - 9,0

4. Франческа Франки (Италия) - 26,9

5. Татьяна Алешина (Россия) - 35,6

6. Полина Некрасова (Россия) - 53,8

7. Кристина Кускова (Россия) - 59,7