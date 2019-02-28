Все билеты на открытие Универсиады в Красноярске проданы

Все билеты на церемонию открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске проданы.

– Все билеты проданы. Сегодня в продажу поступила партия, но ее моментально раскупили, – приводит ТАСС заявление дирекции Универсиады.

Само мероприятие пройдет 2 марта, но на нем смогут присутствовать только участники соревнований, делегаты Международной федерации университетского спорта (FISU) и партнеры Универсиады. 3 марта пройдет повторная церемония уже для болельщиков.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта, будет разыграно 76 комплектов медалей в 11 видах спорта.