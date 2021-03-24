В оргкомитете Универсиады заявили, что временный уход Матыцина из ФИСУ не повлияет на организацию соревнования

Генеральный директор исполнительной дирекции «Универсиада-2023» Александр Чернов заявил, что приостановка деятельности министра спорта России Олега Матыцина на посту президента Международной федерации студенческого спорта (ФИСУ) не скажется на подготовке к проведению соревнований в Екатеринбурге.

«Приостановление деятельности Матыцина на посту президента FISU никак не отразится на подготовке к Универсиаде. Мы работаем, у нас плотное взаимодействие с международной федерацией, министр спорта — наш руководитель в этом вопросе, поэтому нет никаких проблем с организацией Универсиады. Все обязательства, которые мы на себя взяли, мы выполним, и всю поддержку, которая нам необходима от ФИСУ, мы получаем в избыточном объеме. Что касается роли Министерства спорта РФ в организации Игр в Екатеринбурге, то она доминирующая, это наши кураторы и контролеры, в данном случае у нас нет оснований считать, что что-то изменится», — приводит ТАСС слова Чернова.

Матыцин возглавлял ФИСУ с 2015 года. 23 марта он приостановил свою деятельность на посту президента федерации по согласованию со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). Его обязанности до 17 декабря 2022 года будет выполнять первый вице-президент ФИСУ Леонц Эдер.

Согласно декабрьскому решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу ВАДА против Российского антидопингового агентства, российские чиновники, включая представителей федеральных министерств и агентств, не могут занимать руководящие должности, входить в органы управления, а также комитеты и подкомитеты в каких-либо международных спортивных федерациях в течение двух лет.

Летом 2023 года Екатеринбург примет летнюю Универсиаду.