Около 1,2 миллиарда рублей выделят на ремонт спортобъектов к Универсиаде-2023

Порядка 1,2 миллиарда рублей планируется затратить на реконструкцию спортивных объектов Уральского федерального университета (УрФУ), которые будут задействованы в подготовке к Всемирным студенческим играм 2023 года в Екатеринбурге.

Средства на ремонт стадиона, манежа и комплекса игровых видов спорта будут направлены из федерального бюджета.

Об этом сообщил вице-президент Российского студенческого спортивного союза, директор Института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгений Шурманов.

Отремонтированные объекты — стадион, легкоатлетический манеж и спортивный комплекс игровых видов спорта — будут использованы для проведения тренировок спортсменов, а также тестовых соревнований в 2022 году.

«Я знаю, что у нас запланировано на ремонт и реконструкцию наших трех спортивных объектов порядка 1,2 миллиарда рублей. Это средства Министерства образования РФ, они будут выделены в рамках распоряжения правительства РФ, в рамках общего финансирования к подготовке к Всемирным студенческим играм. Сейчас пока вуз за счет собственных средств ведет проектирование [ремонта] объектов», — цитирует ТАСС Шурманова.

Шурманов уточнил, что средства планируется получить к 2022 году, так как реконструкция объектов запланирована с начала следующего года.