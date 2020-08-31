Зимняя Универсиада-2019
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Универсиада

Универсиада-2021 перенесена из-за коронавируса

15:54

Зимняя Универсиада была перенесена из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт Международной федерации университетского спорта. Изначально соревнования должны были пройти с 21 по 31 января 2021 года в швейцарском Люцерне.

Новые даты станут известны позднее.

— Зимняя универсиада — это всемирное спортивное событие. Помимо спортивных соревнований, обмен опытом между делегациями чрезвычайно важен для нас как элемент объединения людей, — цитирует ТАСС министра спорта РФ Олега Матыцина. — Ограничения на въезд, а также принятие мер предосторожности сделали бы этот обмен невозможным. Мы глубоко сожалеем об этом решении, но убеждены, что это единственно правильное решение в текущей ситуации.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9332029

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир