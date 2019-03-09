Сборная России по хоккею обыграла Чехию и сыграет с Канадой в полуфинале Универсиады

Сборная России по хоккею переиграла команду Чехии в заключительном матче группового турнира – 6:3.
За Россию шайбы забросили Денис Орлович-Грудко, Вячеслав Шевченко, Павел Медведев , Игорь Руденков, Данил Квартальнов и Александр Шаров. В составе Чехии отличились Любош Козак, Лукаш Бездек и Доминик Кафка.
Россия вышла в полуфинал Универсиады, где сыграет с Канадой. Полуфинальные матчи пройдут 11 марта.
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
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