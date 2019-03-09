Сборная России по хоккею обыграла Чехию и сыграет с Канадой в полуфинале Универсиады

Сборная России по хоккею переиграла команду Чехии в заключительном матче группового турнира – 6:3.

За Россию шайбы забросили Денис Орлович-Грудко, Вячеслав Шевченко, Павел Медведев , Игорь Руденков, Данил Квартальнов и Александр Шаров. В составе Чехии отличились Любош Козак, Лукаш Бездек и Доминик Кафка.

Россия вышла в полуфинал Универсиады, где сыграет с Канадой. Полуфинальные матчи пройдут 11 марта.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет