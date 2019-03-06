Россия снова выиграла больше половины наград за игровой день Универсиады

Сборная России завоевала 19 медалей по итогам четвертого дня Универсиады-2019. Всего было разыграно 36 наград, таким образом, россияне снова взяли больше половины.

В биатлоне были разыграны комплекты медалей в спринте у мужчин и женщин. В обоих случаях россияне занимали весь пьедестал почета: Екатерина Мошкова, Ирина Казакевич и Тамара Воронина у женщин и Эдуард Латыпов, Дмитрий Иванов и Никита Поршнев у мужчин.

В лыжных гонках спринт свободным стилем у мужчин выиграл Александр Терентьев, а Андрей Собакарев. У женщин в этой же дисциплине Христина Мацокина и Полина Некрасова взяли серебро и бронзу.

В слоупстайле фристайлисты из России не завоевали медали, а у женщин Лана Прусакова и Анастасия Таталина заняли первые два места.

Также первые два места заняли сноубордистки Милена Быкова и Наталья Соболева в параллельном слаломе, аналогичная ситуация была и у мужчин - победил Дмитрий Сарсембаев, Дмитрий Карлагачев стал вторым.

В шорт-треке на 1000 м мужчины остались вне пьедестала, а у женщин Екатерина Ефременкова ограничилась бронзой. В женской эстафете (3000 м) Россия стала первой, а в мужской (5000 м) - второй.

Россияне лидируют в медальном зачете Универсиады с огромным преимуществом: 18 золотых, 22 серебряных и 18 бронзовых наград против 6-2-4 у занимающей второе место Кореи.