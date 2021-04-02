Летнюю Универсиаду в китайском Чэнду перенесли на 2022 год из-за коронавируса

Летняя Универсиада в китайском Чэнду перенесена на 2022 год из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Международной федерации университетского спорта (FISU).

«Многие из спортсменов Универсиады имели возможность тренироваться, хотя и с перерывами, на протяжении всей пандемии, однако у некоторых не было такой возможности в связи с тем, что университетские кампусы и спортивные сооружения были закрыты. Кроме того, исполнительный комитет FISU считает, что вероятное улучшение ситуации в области здравоохранения в 2022 году станет таковым, что турнир с большей вероятностью даст спортсменам тот опыт, который FISU стремится предоставить», — говорится в сообщении.

Турнир должен был пройти с 18 по 29 августа 2021 года. Новые даты Универсиады станут известны позже. Название «Всемирные студенческие игры в Чэнду — 2021» и логотип турнира будут сохранены.