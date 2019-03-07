Алиса Ефимова: "Рада за то, что каталась, мы – с золотом"

Алиса Ефимова и Александр Коровин, которые стали победителями соревнований среди спортивных пар на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске, прокомментировали свои прокаты.

Во время выступлений фигуристы допустили ряд ошибок, в том числе и несколько падений. По сумме короткой и произвольной программ они показали результат 171,01 балла.

– Ощущения от выступления смешанные, – приводит ТАСС слова Коровина. – Эмоционально мы пытались кататься свободно, но на элементах была проблема. Хотя в нашей ситуации от них было не убежать – делали, что могли сделать.

– По ощущениям я поняла, что могу кататься, но на акселе мне было больно приземляться, поэтому приземление получилось грязным, – сказала Ефимова. – А вот на сальхове ошибка была дурацкой, и она с травмой не была связана. И все-таки я рада за то, что каталась, мы – с золотом.

Зимняя Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет