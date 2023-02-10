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Сегодня, 21:35

Самсонова обыграла Кудерметову и вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову в четвертьфинале турнира WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).

Матч продолжался 1 час 23 минуты и завершился со счетом 6:3, 6:3.

19-я ракетка мира Самсонова 3 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету 11-й ракетки мира Кудерметовой 1 эйс, ни одной двойной и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.

В полуфинале турнира Самсонова встретится с Чжэн Циньвэнь из Китая.

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Людмила Самсонова (Россия, 8) — Вероника Кудерметова (Россия, 4) — 6:3, 6:3

Теннис
Вероника Кудерметова
Людмила Самсонова
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