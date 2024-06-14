Самсонова обыграла Миннен и вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе

Российская теннисистка Людмила Самсонова в двух сетах победила представительницу Бельгии Грет Миннен в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе — 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. Самсонова 3 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Миннен 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

Следующей соперницей 25-летней россиянки станет либо американка Робин Монтгомери, либо соотечественница Екатерина Александрова.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Людмила Самсонова (Россия, 2) — Грит Миннен (Бельгия) — 6:4, 7:5