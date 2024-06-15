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Сегодня, 18:17

Андрееску стала первой финалисткой турнира в Нидерландах

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Канадская теннисистка Бьянка Андрееску обыграла Далму Галфи из Венгрии в полуфинале турнира в Хертонгебосе (Нидерланды) — 6:4, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 25 минут.

В финале Андрееску встретится с победительницей пары Екатерина Александрова (Россия, 3) — Людмила Самсонова (Россия, 2).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Бьянка Андрееску (Канада, WC) — Далма Галфи (Венгрия, Q) — 6:4, 6:2

Теннис
Бьянка Андрееску
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