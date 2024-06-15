Андрееску стала первой финалисткой турнира в Нидерландах
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску обыграла Далму Галфи из Венгрии в полуфинале турнира в Хертонгебосе (Нидерланды) — 6:4, 6:2.
Игра продолжалась 1 час 25 минут.
В финале Андрееску встретится с победительницей пары Екатерина Александрова (Россия, 3) — Людмила Самсонова (Россия, 2).
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Бьянка Андрееску (Канада, WC) — Далма Галфи (Венгрия, Q) — 6:4, 6:2
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