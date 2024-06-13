Пегула уступила 400-й ракетке мира на турнире в Хертогенбосе
Американская теннисистка Джессика Пегула во втором круге турнира в Хертогенбосе уступила сербке Александре Крунич со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 4:6.
Встреча продолжалась 2 часа 47 минут. На счету 30-летней первой сеяной на турнире 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.
В четвертьфинале 400-я ракетка мира встретится с Далмой Галфи из Венгрии.
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Александра Крунич (Сербия) — Джессика Пегула (США, 1) — 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 6:4
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