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Сегодня, 19:18

Жабер обыграла Фрухвиртову во втором круге турнира в Ноттингеме

Сергей Разин
корреспондент
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Тунисская теннисистка Онс Жабер во втором круге турнира в Ноттингеме обыграла чешку Линду Фрухвиртову со счетом 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. На счету 29-летней туниски 3 эйса, двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В третьем круге Жабер встретится с Каролиной Плишковой из Чехии.

Ноттингем (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay Open

Призовой фонд 267 082 доллара

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Онс Жабер (Тунис, 1) — Линда Фрухвиртова (Чехия, Q) — 6:2, 6:1

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