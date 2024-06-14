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Сегодня, 20:59

Осака уступила Андрееску в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе

Сергей Разин
корреспондент
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Японская теннисистка Наоми Осака в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе уступила канадке Бьянке Андрееску со счетом 4:6, 6:3, 6:7 (3:7).

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. На счету 26-летней японки 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В полуфинале Андрееску встретится с Далмой Галфи из Венгрии.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Бьянка Андрееску (Канада, WC) — Наоми Осака (Япония, WC) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:3)

Бьянка Андрееску
Наоми Осака
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