Сизикова прошла во второй круг турнира в Нидерландах в парном разряде
Российская теннисистка Яна Сизикова в паре с Оксаной Калашниковой из Грузии обыграли китаянок Бай Чжосюань и Юань Юэ в первом круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды) в парном разряде — 6:2, 6:2.
Игра продолжалась 57 минут.
Во втором круге Сизикова и Калашникова сыграют с парой Тереза Михаликова/Оливия Николлс (Словакия/Великобритания).
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Первый круг
Оксана Калашникова/Яна Сизикова (Грузия/Россия) — Бай Чжосюань/Юань Юэ (Китай) — 6:2, 6:2
Новости