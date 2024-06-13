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Сегодня, 10:24

Тарпищев прокомментировал решение Аванесян выступать за Армению

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал решение российской теннисистки Элины Аванесян выступать за сборную Армении.

«Она уже давно не в нашей орбите, так что это неудивительно. Она, мне кажется, уже года три живет в Барселоне. Будет выступать за Армению — это ее право», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Ранее стало известно, что 21-летняя Аванесян начала процесс получения гражданства Армении, чтобы в последующем выступать за национальную команду этой страны.

Аванесян занимает 78-е место в рейтинге WTA. На ее счету нет титулов под эгидой организации.

Элина Аванесян. Еще одна российская теннисистка из топ-100 может сменить флаг. Аванесян ждут в Армении

Источник: ТАСС
Теннис
Шамиль Тарпищев
Элина Аванесян
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