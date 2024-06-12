Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 13:13

Куницын оценил перспективы теннисистки Мирры Андреевой

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер мужской сборной России Игорь Куницын заявил, что россиянка Мирра Андреева является талантливой и работоспособной теннисисткой с большими перспективами.

«Все говорят сейчас о Мирре Андреевой, которая показывает великолепные результаты, — цитирует Куницына ТАСС. — Замечательная девочка, очень талантливая и работоспособная, у нее большие перспективы. Очень многое будет зависеть от того, кто будет с ней работать На нее оказывается большое давление со стороны общественности и прессы, но думаю, и с этим она тоже справится, у нее все будет хорошо».

17-летняя Андреева занимает 23-е место в рейтинге WTA, на ее счету пока нет побед на турнирах под эгидой организации. На Открытом чемпионате Франции-2024 она дошла до полуфинала и стала самой юной участницей данной стадии на турнирах «Большого шлема» в XXI веке.

Источник: ТАСС
Теннис
Игорь Куницын
Мирра Андреева
0
Читайте также
На Олимпиаде за Израиль выступит арабский спортсмен
12 июня в CAS решит вопрос о перераспределении медалей командного турнира фигуристов на Играх-2022
В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка и певицы Джамалы
Карпин заявил, что может уйти из сборной России. Что не устраивает главного тренера и кого могут назначить вместо него
Путин утвердил новую структуру управлений в администрации президента РФ
Актриса из сериала «Мажор-2» Гала Самойлова умерла в возрасте 45 лет
Популярное видео
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александрова вышла во второй круг турнира в Нидерландах

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости