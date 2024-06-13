Кудерметова во втором круге турнира в Хертогенбосе проиграла Галфи
Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла венгерке Далма Галфи во втором круге турнира в Хертогенбосе — 3:6, 6:3, 5:7.
В третьем круге Галфи сыграет с победительницей пары Джессика Пегула (США, 1) — Александра Крунич (Сербия).
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Далма Галфи (Венгрия, Q) — Вероника Кудерметова (Россия, 5) — 6:3, 3:6, 7:5
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