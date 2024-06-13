Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 19:17

Самсонова обыграла Наф и вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Людмила Самсонова.
Фото Reuters

Российская теннисистка Самсонова во втором круге турнира в Хертогенбосе обыграла швейцарку Селин Наф со счетом 7:5, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 32 минут. На счету 25-летней россиянки 6 эйсов, 5 двойных ошибкок и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

В четвертьфинале Самсонова встретится с бельгийкой Гритой Миннен.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Людмила Самсонова (Россия, 2) — Селин Неф (Швейцария, WC) — 7:5, 6:2

Людмила Самсонова
0
Читайте также
Аленичев рассказал, какой финал ожидает увидеть на Евро-2024
Лучший игрок РПЛ: как голосовали футболисты «Пари НН»
МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву
Тарасенко идет за вторым Кубком Стэнли. Пять лет назад россиянин плюнул на суеверия и стал чемпионом с «Сент-Луисом»
Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Зеленским украинский кризис
Что означает прекращение торгов долларом и евро на Мосбирже? Ответы на главные вопросы
Популярное видео
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пегула уступила 400-й ракетке мира в турнире в Хертогенбосе

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости