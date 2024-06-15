Александрова и Самсонова 16 июня доиграют полуфинал турнира в Хертонгебосе

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Людмила Самсонова 16 июня доиграют полуфинальный матч турнира в Хертонгебосе (Нидерланды), сообщает пресс-служба турнира.

Игра началась 15 июня, но была остановлена из-за дождя. Матч приоостановили при счете 3:6, 7:6 (7:1). Перед этим Самсонова упустила матч-бол при счете 6:5 во втором сете.

Победительница этой пары сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску в финале турнира.