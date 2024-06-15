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Сегодня, 14:49

Александрова и Самсонова встретятся в полуфинале турнира в Нидерландах

Зарина Халимхонова
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Екатерина Александрова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла американку Робин Монтгомери в полуфинале турнира в Хертогенбоше (Нидерланды) — 6:4, 6:3.

Встреча длилась 1 час 37 минут. Соперницей Александровой за выход в финал будет россиянка Людмила Самсонова.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Екатерина Александрова (Россия, 3) — Робин Монтгомери (США, Q) — 6:4, 6:3

Екатерина Александрова
Людмила Самсонова
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