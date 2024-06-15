Александрова и Самсонова встретятся в полуфинале турнира в Нидерландах
Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла американку Робин Монтгомери в полуфинале турнира в Хертогенбоше (Нидерланды) — 6:4, 6:3.
Встреча длилась 1 час 37 минут. Соперницей Александровой за выход в финал будет россиянка Людмила Самсонова.
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Екатерина Александрова (Россия, 3) — Робин Монтгомери (США, Q) — 6:4, 6:3
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