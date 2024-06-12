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Сегодня, 15:59

Самсонова вышла во второй круг турнира в Хертогенбосе

Руслан Минаев
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Россиянка Людмила Самсонова победила бельгийку Элисон ван Уйтванк в первом круге турнира в Хертогенбосе — 6:1, 6:3.

Матч длился 1 час 40 минут. Самсонова за игру сделала 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. У ван Уйтванк — 1 эйс, 1 двойная ошибки и 1 реализованных брейк-пойнт из 8.

Самсонова во втором круге встретится с Селин Неф (Швейцария).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия, 2) — Элисон ван Уйтванк (Бельгия) — 6:1, 6:3

Теннис
Людмила Самсонова
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