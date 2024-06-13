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Сегодня, 13:35

Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Нидерландах

Руслан Минаев
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Россиянка Екатерина Александрова победила американку Эмину Бектас во втором круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды) — 7:5, 6:4.

Матч длился 1 час 25 минут. Александрова сделала за игру 11 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. У Бектас — 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 из 8 реализованных брейк-пойнта.

В четвертьфинале Алексадрова сыграет с победительницей матча Робин Монтгомери (США) — Юлия Нимайер (Германия).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 3) — Эмина Бектас (США) — 7:5, 6:4

Теннис
Екатерина Александрова
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