Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Нидерландах

Россиянка Екатерина Александрова победила американку Эмину Бектас во втором круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды) — 7:5, 6:4.

Матч длился 1 час 25 минут. Александрова сделала за игру 11 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. У Бектас — 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 из 8 реализованных брейк-пойнта.

В четвертьфинале Алексадрова сыграет с победительницей матча Робин Монтгомери (США) — Юлия Нимайер (Германия).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 3) — Эмина Бектас (США) — 7:5, 6:4