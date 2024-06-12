Самсонова и Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира в Нидерландах

Российские теннисистки Людмила Самсонова и Диана Шнайдер стали полуфиналистками турнира в Хертонгебосе (Нидерланды) в парном разряде.

В четвертьфинале россиянки обыграли Магду Линетт (Польша) и Аранчу Рус (Нидерланды) — 6:1, 6:4. Игра продолжалась 1 час 1 минуту.

Самсонова и Шнайдер не сделали ни одного эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали 4 брейк-пойнта из 6. На счету их соперниц 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Четвертьфинал

Людмила Самсонова/Диана Шнайдер (Россия) — Магда Линетт/Аранча Рус (Польша/Нидерланды) — 6:1, 6:4