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Сегодня, 20:16

Самсонова и Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира в Нидерландах

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российские теннисистки Людмила Самсонова и Диана Шнайдер стали полуфиналистками турнира в Хертонгебосе (Нидерланды) в парном разряде.

В четвертьфинале россиянки обыграли Магду Линетт (Польша) и Аранчу Рус (Нидерланды) — 6:1, 6:4. Игра продолжалась 1 час 1 минуту.

Самсонова и Шнайдер не сделали ни одного эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали 4 брейк-пойнта из 6. На счету их соперниц 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Четвертьфинал

Людмила Самсонова/Диана Шнайдер (Россия) — Магда Линетт/Аранча Рус (Польша/Нидерланды) — 6:1, 6:4

Теннис
Диана Шнайдер
Людмила Самсонова
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