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Соболенко: «Я еду на Уимблдон, у меня появилась виза! Можно отпраздновать»

Виталий Косик
Корреспондент
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что у нее появилась британская виза для поездки на Уимблдон-2023.

«О да, теперь у меня есть виза, юху! Можно это отпраздновать. Я еду на Уимблдон, и это отличная новость. Я в нетерпении, мне очень нравится там играть, нравится атмосфера. Мне очень не хватало Уимблдона в прошлом году. Не терпится вернуться и показать свой лучший теннис», — заявила Соболенко на пресс-конференции.

Организаторы Уимблдона 31 марта объявили о решении допустить российских и белорусских теннисистов к участию в турнире. В 2022 году россияне и белорусы были отстранены от Уимблдона.

Теннис
Wimbledon
Арина Соболенко
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