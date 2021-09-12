150-я ракетка мира взяла «Большой шлем». Это дно или перезагрузка женского тенниса?

Победительницу US Open Эмму Радукану называют новой звездой, хотя она за весь турнир не обыграла ни одной соперницы из Топ-10.

Женщины. Одиночный разряд. Финал

Эмма Радукану (Великобритания, Q) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:4, 6:3

Всего две недели назад навряд ли кто-то из неспециалистов знал, что в Великобритании есть теннисистка с румынской фамилией и китайскими корнями Эмма Радукану. За ее плечами были всего три турнира WTA плюс четвертый раунд Уимблдона. Теперь же 18-летняя девушка берет один из главных титулов — на Открытом чемпионате США. После победы в финале над Лейлой Фернандес Радукану поздравляет королева Елизавета II (это редчайший случай в спорте), а мировые СМИ пишут о ней как он новой суперзвезде. Теперь Эмма поднимется со 150-й на 23-ю строчку в рейтинге WTA, но дело не в рейтинге, а в том, есть ли в невероятной победе квалифаера повод для разговоров о чем-нибудь, кроме случайности.

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Представительниц четырех стран

Да, все любят сенсации. А когда турнир «Большого шлема» получает самую молодую победительницу с 2004 года (со времен Марии Шараповой на Уимблдоне) — это как минимум привлекает внимание. К тому же Радукану — первая в истории теннисистка, выигравшая мейджор после выступления в квалификации. Причем, во всей сыгранных матчах в Нью-Йорке Эмма не отдала ни единого сета, выиграв 20 партий подряд. А еще новая чемпионка имеет отношение сразу к четырем странам — Канаде (она там родилась), Великобритании (она там живет), Китаю (оттуда ее мама) и Румынии (оттуда ее папа). А победила она в США. Так что мировые СМИ сейчас захлебываются от восторга. Но означает ли все это, что мы являемся свидетелями появления новой суперзвезды женского тенниса?

В принципе, стремительный прогресс юниорок в женском теннисе случается регулярно. Та же Шарапова в 2004-м выиграла Уимблдон в свой первый взрослый сезон, когда еще не успела ворваться в элиту. Ну, а у Мартины Хингис на юниорский период вообще пришлись все главные победы в женском разряде. Сейчас юных теннисисток придерживают, ограничивая количество турниров для их выступления. Поэтому Радукану, возможно, уже давно играет на уровне чемпионки «Большого шлема», просто раньше у нее не было опыта и соответствующих возможностей. Хотя ключевым фактом сейчас, на мой взгляд, является то, что юная британка на своем пути к титулу US Open не встретила ни одного игрока из Топ-10. А это уже скорее везение, чем невероятный взлет.

WOW. WOW. WOW. ?



? Emma Raducanu is the #USOpen champion!!



?? The first British woman to win a Grand Slam in 44 years



? The first EVER qualifier to win a Grand Slam



? She has beaten Leylah Fernandez 6-4 6-3



Listen to reaction on @BBCSounds ??#bbctennis — BBC 5 Live Sport (@5liveSport) September 11, 2021

Эффект Золушки

— Уровень игры в финале был очень высоким. Надеюсь, мы с Лейлой не раз встретимся в финалах, — отметила Радукану после своей победы. — И спасибо Нью-Йорку, что так тепло меня приняли и поддерживали от первого матча квалификации до финала. Вы подталкивали меня вперед в ключевые моменты.

— Эмма сыграла потрясающе, — подтвердила Лейла Фернандес. — На я очень горжусь тем, как сама выступала в последние две недели. Нью-йоркские болельщики меня поддерживали потрясающе. И еще хочу вернуться в финал — и закончить его с трофеем. Только правильным.

— Я поздравляю вас замечательным успехом на открытом чемпионате США, — говорится в послании королевы Елизавета II в адрес первой с 1977 года британской победительнице турнира «Большого шлема». — Я не сомневаюсь, что ваше выдающееся выступление и игра вашей соперницы Лейлы Фернандес вдохновят следующее поколение теннисистов. Я шлю вам и вашим многочисленным болельщикам самые теплые добрые пожелания.

Ну, и еще несколько факторов, подчеркивающих грандиозность победы Эммы. Радукану — первая женщина, выигравшая титул уже на своем втором турнире «Большого шлема». Моника Селеш и Бьянка Андрееску стали чемпионками только с четвертой попытки — это предыдущий рекорд «скорострельности». Перед Уимблдоном-2021 Эмма не входила в Топ-300. 18-летняя британка — всего лишь вторая чемпионка в истории US Open не из первой сотни (в 2009-м выиграла не имевшая рейтинга Ким Клийстерс, но бельгийка возвращалась после паузы в карьере). За 10 матчей в Нью-Йорке Эмма только один раз отдала больше четырех геймов в одном сете. В основной сетке она уступила соперницам 34 гейма. На US Open это минимум с 2014-го, когда Серена Уильямс взяла титул, проиграв 32 гейма.

Финал, занявший 1 час 51 минуту, — самый долгий матч Радукану на турнире. На все остальные победы она потратила меньше полутора часов. Теперь Эмма станет первой ракеткой своей страны, оттеснив Джоанну Конта, которая была лучшей из британок на протяжении 310 недель подряд. При этому Радукану пока не одержала ни одной победы на турнирах WTA выше 125-й категории. В общем, мы имеем чистой воды «эффект Золушки». Эмма явилась на свой первый (ну, или второй) балл, и затмила на нем всех конкуренток. Она, конечно, умница и красавица. Но что дальше?

'I have no doubt your outstanding performance, and that of your opponent Leylah Fernandez, will inspire the next generation of tennis players.'



Read The Queen's message to @EmmaRaducanu in full: https://t.co/m5lxaH7kKi pic.twitter.com/aFSaCisDC0 — The Royal Family (@RoyalFamily) September 11, 2021

Пять разных чемпионок

Так получается, что последние нескольку турниров «Большого шлема» я пишу по итогам какую-нибудь гадость про чемпионку в женском разряде. Андриеску, Швентек, Барти... После всех этих побед были негативные эмоции. Впрочем, как и сейчас. Некоторые коллеги считают, что такой калейдоскоп победительниц больших стартов — это хорошо. Якобы это свидетельствует о перезагрузке в женском теннисе. Что, наконец, созрело поколение юниорок, которое сможет задавать тон на протяжении многих лет в будущем. Тоже самое сейчас можно сказать и о мужском теннисе, где вместо старой «Большой тройки» (Джокович, Федерер, Надаль) сформировалась новая (Медведев, Зверев, Циципас).

В отношении тезиса о мужском теннисе я согласен — очевидно, что успехи представителей «новой волны» уже входят в систему. А вот по поводу того, что в женском теннисе наступает конец эре случайных чемпионок, есть большие сомнения. В этом году пять главных турниров выиграли пять разных девушек — Наоми Осака, Барбора Крейчикова, Эшли Барти и Эмма Радукану победили на «Больших шлемах», а Белинда Бенчич — на Олимпиаде в Токио. Также есть молодые победительницы «Шлемов» прошлых сезонов Ига Швентек, Бьянка Андрееску и София Кенин. И подающие большие надежды Коко Гауфф, Аманда Анисимова, Лейла Фернандес, Маркета Вондроушова и Елена Рыбакина.

Но, во-первых, список слишком велик, и гадание на будущих звездах очень напоминает желание попасть пальцем в небо. А, во-вторых, никто из перечисленных девушек не демонстрирует признаков стабильных побед, которые необходимы для того, чтобы надолго закрепиться в топе. Дай бог, чтобы Радукану сейчас начала штамповать титулы. Женский теннис уже больше десяти лет ждет настоящего нового лидера. Ясно, что Эшли Барти не тянет на эту роль из-за отсутствия харизмы, а Серена Уильям вот-вот объявит о завершении карьеры. Но что-то показывает, что Эмме ее предстоит понять, что успех в теннисе — это не просто удача, но и огромная работа, в том числе за пределами корта.