В финале US Open Даниил сразится за свой первый титул, а Новак — за лучший результат за последние 50 лет.

В мужской сетке US Open лидеры показали коллегам-женщинам, как нужно справляться с давлением. У девушек сегодня за титул сыграют две абсолютно неизвестные широкой публике спортсменки — 19-летняя канадка Лейла Фернандес и 18-летняя британка Эмма Радукану. Поединок 73-й и 150-й ракеток на «Большом шлеме» нормально смотрелся бы в первом или втором раундах, но в финале такое противостояние кажется абсолютно диким и неадекватным. Зато у мужчин за главный титул поспорят первая и вторая ракетки мира. Даниил Медведев оправдал самые смелые прогнозы, и теперь оказался на пути грандиозного рекорда, к которому рвется Новак Джокович.

Новак пишет историю

В феврале россиянин и серб сражались в финале Открытого чемпионата Австралии. Но предстоящий воскресенье поединок нельзя считать полноценным реваншем. Слишком многое сейчас поставлено на карту для Джоковича. И дело тут не в 21-м «шлеме» в карьере Новака — очевидно, что рано или поздно серб станет по этому показателю лучшим из лучших, опередив Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Но Джокович претендует на нечто более грандиозное — штурмует достижение, которое в мужском теннисе не покорялось никому с 1969 года. Это «сезонный шлем», победы во всех четырех мейджорах за календарный год. Да и в женском теннисе подобное мы в последний раз видели в 1988-м в исполнении Штеффи Граф. В общем, Новак замахивается на нетленное, и первый титул ТБШ, к которому рвется Медведев, конечно, меркнет на фоне таких амбиций.

По ходу дела Новак побил еще пару рекордов. Победив Александра Зверева в полуфинале, серб улучшил достижение Федерера по количеству побед над игроками топ-10 — теперь этот показатель достиг 225. Кроме того, Джокович сравнялся со швейцарцем по количеству финалов на «Шлемах»: у обоих по 31 финалу. Но это, конечно, меркнет по сравнению с «сезонным шлемом». Скорее всего, подобного шанса в обозримом будущем в теннисе не будет ни у кого. И серб, который и так отменно играет в титульных поединках на мейджорах, сейчас готов рвать и метать. Напомню, что из 30 сыгранных финалов «Большого шлема» Джокович выиграл 20, а из последних 14 решающих поединков он отдал соперникам только два. В общем, фаворит предстоящего в Нью-Йорке сражения Новак — Даниил очевиден.

У кого осталось больше сил

Вообще, Медведев считается неудобным соперником для Джоковича. Но полгода назад в Мельбурне серб легко разобрался с россиянином в трех партиях. Конечно, сейчас Даниил в отличной форме, к третьему финалу ТБШ у него достаточно опыта больших матчей. Амбиций у него тоже хватает. Но достаточно ли это для того, чтобы одолеть лучшего теннисиста современности в самый звездный момент его карьеры? На самом деле, главная надежда россиянина — на лучшее физическое состояние по сравнению с Новаком. Первая ракетка мира на нынешнем US Open словно играет с соперниками, регулярное отдавая им первый сет (такое случилось уже в четырех встречах подряд). С одной стороны — он все время в тонусе. С другой -силы не беспредельны.

По дороге в финал Даниил провел 19 сетов (18:1), а Новак — 24 (18:6). Россиянин играл 11 часов 51 минуту, а серб — 17 часов 26 минут, на пять с половиной часов больше. Это все не к тому, что Медведеву в воскресенье надо доводить дело до пятого сета и там окончательно замучить Джоковича. Как раз наоборот — в длинном поединке больше шансов у Новака. Он сам говорил, что сейчас ему лучше даются марафоны и что ему требуется много времени, чтобы втянуться в игру. Поэтому лучшая тактика для нашего теннисиста — разобраться с фаворитом, пока тот не опомнился. В трехсетовом матче это было бы намного проще. Но ничего не поделать. В любом случае, Даниил — один из немногих, кому сейчас под силу остановить экспресс под названием «Джокович».

Мастер-классы закончились

Многие мировые СМИ отмечают, что матчи Медведева на нынешнем Открытом чемпионате США, в том числе полуфинальный против канадца Феликса Оже-Альяссима, проходили в формате мастер-класса. Уровень конкуренции для Даниила оставлял желать лучшего. И это может сыграть с россиянином злую шутку в тот момент, когда на другой стороне корта окажется неистовый серб. С другой стороны, из-за близости рекорда на плечах Джоковича лежит невероятный груз. И не факт, что такое давление под силу даже такому великому чемпиону. Вообще, на первый план в финале как обычно выйдет психология. И тут Даниилу надо показывать, что в этом компоненте он тоже достаточно крут.

Andrey Rublev just won his first ever set against Daniil Medvedev after a 0-13 record to this point.



Medvedev: pic.twitter.com/dpfohUh2gj — The Tennis Podcast (@TennisPodcast) August 21, 2021

Два года назад в финале US Open у Дани, измученного травмой, матчевым марафоном и руганью с болельщиками, осталось сил, чтобы дожать Надаля в пятой партии. Ну, а в финале Australian Open против Джоковича лучшему теннисисту России, кажется, не хватило опыта. После этого Даниил выиграл турнир в Марселе, по традиции провалил грунтовый и травяной сезоны, и снова набрал обороты к американскому харду. Причем после успеха в Торонто имело место странное сражение с камерой в Цинциннати. У Джоковича тоже репутация эмоционального игрока — чего стоит прошлогодний скандал с откидкой мяча в лайнсмена. Но вывести Ноле и состояния душевного равновесия намного сложнее. Пока кажется, что серб хитрее и целеустремленнее Даниила. Но у россиянина есть все возможности, чтобы посрамить тех, что считает его андердогом финала.