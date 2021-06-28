Будет ли рекорд у Серены? Продлится ли серия Джоковича? Что ждет Медведева? Интриги Уимблдона

В понедельник в Лондоне стартует третий в сезоне турнир «Большого шлема»

Еще до начала первых матчей Уимблдон-2021 уже успел войти в историю. Впервые был отменен особый травяной «посев» на турнире, по которому игроки распределялись по сетке на основании предпочтений организаторов. В этом году все как везде — теннисисты «посеяны» по обычному рейтингу. Британский «мэйджор» — единственный из «Шлемов», который не проводился в коронавирусный сезон, поэтому игроки ждали его целых два года. Действующий чемпион — серб Новак Джокович.

Возьмет ли Джокович третий «Шлем» за сезон?

Никто об этом говорить со стопроцентной уверенностью не может, но шансы приблизиться к «Золотому шлему» у первой ракетки мира очень велики. В отсутствие Рафаэля Надаля, который снялся с Уимблдона сразу после поражения от Новака в невероятном по накалу полуфинале «Ролан Гаррос», Джокович является главным претендентом на победу у букмекеров. Роджер Федерер, восьмикратный чемпион Уимблдона, естественно, не захочет просто так отдавать возможность Джоковичу сравняться по «Шлемам». Этому способствует еще и тот факт, что благодаря «посеву» теннисисты — потенциальные соперники по финалу.

Федерер сейчас не в своей лучшей форме, но его нельзя списывать со счетов, поскольку он отправляется на свой любимый турнир. И он усовершенствовал игру на траве. Ранний вылет с турнира в Галле дал ему чуть больше времени, чтобы вновь привыкнуть к кортам Всеанглийского лаун-теннисного клуба, которые определенно отличаются от любых других травяных кортов. Его одноручный бэкхенд прекрасно играет при низком отскоке мяча от травы.

А как же Медведев?

Шансы у Даниила взять главный травяной титул даже выше, чем у Федерера, Циципаса или Зверева. Но этого и стоило ожидать, учитывая, что первая ракетка России все-таки является вторым теннисистом в мире, а также то, что он довольно хорошо «размялся» на турнире в Мальорке, забрав там титул и 250 рейтинговых очков.

До сих пор первой ракетке России не удавалось пройти на Уимблдоне дальше третьего раунда, но выступление Медведева на Открытом чемпионате Франции, от которого тоже многого не ожидали, несколько вселяет надежду, что этот год для него станет прорывным и исключительным.

Даниил имеет шанс обойти Джоковича по очкам и стать лидером мирового рейтинга. Реализовать он может его лишь в том случае, если наконец-то возьмет свой первый «Шлем» в Лондоне или сыграет в финале, но не против Джоковича, которому надо защищать свои 2000 очков. На Уимблдоне-2019 Даниил набрал всего 90 очков.

Помешать реализовать мечту Медведева и всех его фанатов может Ян-Леннард Штруфф, очень неудобный для россиянина соперник, который уже обыгрывал его на траве совсем недавно — на турнире в Галле. Шамиль Тарпищев, президент Федерации тенниса России (ФТР) в разговоре с «СЭ» также поделился ожиданиями от выступления Даниила: «Первый круг у Медведева будет очень тяжелым. Будем надеяться, что он справится с психологией и пройдет дальше. Все остальное в рабочем порядке».

Побьет ли Серена Уильямс рекорд?

Уменьшение числа высококлассных соперниц на Уимблдоне определенно поспособствовало положению Серены Уильямс на турнире, но ее тренер считает, что решающим фактором является ее игра. Возможно, не полностью восстановившаяся от прежних травм Эшли Барти, отсутствие Наоми Осаки и Симоны Халеп, которая как раз и обыграла Уильямс в последнем финале в Лондоне, предоставили идеальную возможность американке побить рекорд Маргарет Корт по количеству «Шлемов» среди женщин. Однако Патрик Муратоглу сказал, что дело не в соперниках: «Когда Серена играет как Серена, я не знаю никого, кто мог бы ее остановить».

23-кратная чемпионка «мэйджоров» выглядела не лучшим образом на Открытом чемпионате Франции по теннису и не сыграла ни на одном турнире на траве в этом сезоне, но, учитывая ее «посев» и многолетний успех именно на травяной поверхности, у нее все еще очень высокие шансы на заветную победу. Откровенно говоря, если Уильямс будет действительно играть как Уильямс, ее может остановить только полностью восстановившаяся Барти, и то не факт.

Единственное, о чем можно уверенно говорить, — это о том, что женский тур нестабилен в плане лидерства. Все очень динамично. Это и плюс непривычность к траве многих молодых игроков может сыграть на руку Серене. Пышные зеленые корты Уимблдонского турнира — почти что охотничьи угодья для Уильямс, которая семь раз поднимала Блюдо Винус Розуотер, а также выигрывала там золотую медаль Олимпийских игр 2012 года. Американка заявила, что не будет участвовать в Олимпиаде в Токио. Значит ли это, что ее основная цель — все-таки Лондон?