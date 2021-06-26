Медведев выиграл первый титул на траве. Шансы на «Уимблдон» повышаются

В финале на Мальорке Даниил в двух партиях обыграл американца Сэмы Куэрри.

Турнир ATP Mallorca Championships.

Финал

Даниил Медведев (Россия, 1, WC) — Сэм Куэрри (США) — 6:4, 6:2

До начала следующего турнира «Большого шлема» осталась всего пара дней. Травяной сезон только начался, но уже приближается к своей кульминационной точке — «Уимблдону». В качестве подготовки к старту вторая ракетка мира Даниил Медведев решил выступить на Мальорке. Россиянин без особых проблем добрался до финала, проиграв только один сет Пабло Каррено-Бусте.

За титул теннисист сыграл с американцем Сэмом Куэрри. Сейчас у Медведева была возможность взять первый титул на траве и более уверенным подойти к «Уимблдону». Даниил сам говорил, что лучше потренироваться на каком-нибудь турнире перед таким важным соревнованием. И привел в пример Новака Джоковича, который съездил в Белград прямо перед «Ролан Гарросом» и «всех уничтожил» в Париже.

Секрет успеха на новом покрытии

Единственная встреча Медведева и Куэрри случилась в 2017 году на турнире в Истбурне. Тогда россиянин даже не входил в топ-50 рейтинга ATP. А вот об американце знали больше — у него был достаточно высокий уровень тенниса. На той встречи неожиданно победил Даниил. И, кстати, на травяном покрытии.

Сэм даже однажды побеждал Новака Джоковича на «Уииблдоне» и добирался до полуфинала этого же турнира. Так что просто Медведеву быть не должно. Тем более, что американцу уже 33 года, а по сетке он прошел достаточно легко. Всего же Куэрри в пятый раз вышел в финал на траве, но впервые с 2019 года. В первой половине июня американец дошел до полуфинала в Штуттгарте, но проиграл Феликсу Оже-Альяссиму. Хотя, в целом, выступление получилось неплохим — все-таки это только начало травяной части сезона. Правда, потом в Галле американец уступил в первом же круге. Но зато чуть позже дошел до финала на Мальорке и даже имел какие-то шансы против Медведева.

Даниил же имеет определенные проблемы на траве — 2-я ракетка мира умудрился проигрывать в матчах с не самыми серьезными соперниками и мог бы даже уступить в полуфинале на Мальорке. Плюсом является то, что Медведев, кажется, нашел секрет успеха — просто тренироваться на соревнованиях, привыкать к новому покрытию и подходить к важнейшим турнирам таким образом. Россиянин также рассказал официальному сайту ATP-тура о сложностях с травяным покрытием, но убедил, что все-таки и на нем может играть хорошо:

— На тренировочных кортах я играю здорово, потому что там очень быстрые мячи. А потом выхожу на центральный корт и вижу, что мяч после отскока останавливается. Нужно адаптировать свою игру, иначе придётся непросто. Но я знаю, что могу хорошо играть на траве.

Легкая победа Медведева

В начале первой партии игра была абсолютно равной — соперники неплохо подавали, обменивались взятыми геймами и не давали возможности другому сделать брейк. Такими темпами можно было дойти и тай-брейка. Но в седьмом гейме Куэрри как будто подменили. Что с ним случилось, непонятно, но он вел 40:0, а потом совершил четыре двойных ошибки. В итоге Медведев довел счет до равного, а потом после пары рискованных ударов сделал брейк.

Потом уже Даня заколачивал мячи и практически не давал свободы американцу. И мог бы спокойно брать следующий гейм и сет, но зачем-то начал допускать кучу невынужденных ошибок и не стал делать брейк. А ведь Куэрри уже, казалось, совсем расслабился. С подачей, вроде бы, получилось лучше — 40:0 и три сетбола. Создав себе пару ненужных проблем и заставив поволноваться, Медведев таки берет партию.

Второй сет по счету получился скромным — 6:2 в пользу Медведева. Сначала Куэрри даже что-то пытался предпринять — хорошо играл у сетки в ответ на хитрые приемы Даниила. Так и получился ранний брейк россиянина. Потом американец что-то совсем перестал играть — удары слева совсем не шли.

До счета 4:2 теннисисты дошли за 20 минут. Матч по времени проходил ударными темпами. Сэм Куэрри уже совсем перестал бороться — у него практически ничего не получалось, да и Медведев не особо давал ему играть. В последнем гейме была подача Даниила — ожидалось хотя бы какое-нибудь подобие борьбы, как это обычно бывает. Первый розыгрыш остался за американцем, а вот потом россиянин не дал ему ни шанса. И закончил гейм, сет и матч очередным красивым эйсом.

Первая победа на травяном покрытии и легкая победа над соперником должна принести Медведеву определенную долю уверенности перед стартом «Уимблдона» — с грунтом у него пока получилось похуже, но до четвертьфинала на «Ролан Гаррос» он таки дошел. В Лондоне Даниил попал в одну четверть сетки с Роджером Федерером, но Новак Джокович оказался в другой части. Что тоже плюс для россиянина — можно ждать неплохого выступления на «Уимблдоне».