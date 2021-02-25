Серена не выигрывает уже четыре года. Зачем она мешает выступать молодым?

Проблемы с легкими и желание проводить больше времени с дочерью могут вынудить великую теннисистку уйти из спорта, не дожидаясь 50-летнего юбилея.

Серену Уильямс, вероятно, можно считать самой звездной теннисисткой современности — все-таки она выиграла все четыре турнира «Большого шлема» и Олимпийские игры и в одиночном, и в парном разрядах, да еще и не один раз. Мощная подача и четкие удары часто ставят соперниц в тупик, но в первую очередь они не могут справиться психологически, как это не раз случалось с Марией Шараповой.

Но последний крупный успех Уильямс-младшей случился четыре года назад — тогда американка победила на Открытом чемпионате Австралии. После этого в жизни Серены произошли серьезные перемены: рождение дочери, последствия беременности (тромбы в легких и разрыв кесарева сечения) и свадьба. В итоге с 2017 года американка не выиграла ни одного крупного турнира, хотя до этого на протяжении нескольких лет брала хотя бы один «мэйджор» за сезон.

При этом Уильямс продолжает неплохо играть и выбивать из турнирной сетки сильных молодых теннисисток — в этом году на Australian Open она обыграла третью и восьмую ракеток мира румынку Симону Халеп и белоруску Арину Соболенко. Означает ли это, что для развития женского тенниса все-таки лучше, если бы Серена закончила карьеру? Или это, наоборот, резко снизит интерес к соревнованиям?

Серьезные проблемы с легкими

В 2010-2011 годах американке пришлось пропустить практически сезон: в одном из ресторанов Мюнхена она наступила на битое стекло. Пришлось лечиться, причем вылилось все это в легочную эмболию. По-простому — в блокаду артерий в легких, когда пациенту бывает сложно дышать. Тогда все обошлось, Серена продолжила выступать и выигрывать.

Болезнь никуда не ушла и проявилась в самый неожиданный момент — после рождения ребенка. Сама беременность была легкой, но во время родов пришлось делать кесарево сечение — у дочери начал снижаться пульс. Все прошло успешно, но уже на следующий день Уильямс поняла, что не может нормально дышать. Врачи обнаружили в легких тромбы, из-за чего спортсменка сильно кашляла. В результате разошлись швы после операции, а препараты для разжижения крови привели к сильному кровотечению.

С ситуацией в итоге справились, но в больнице теннисистка провела около шести недель. Отцу ребенка пришлось взять декретный отпуск, чтобы ухаживать за дочерью — для него это, напротив, стало прекрасным временем. А вот Серене и дальше пришлось несладко — наступило время послеродовой депрессии. Помогла мать, которая излучала спокойствие и читала отрывки из Библии.

Свое состояние сама Уильямс сравнивала с эмоциями на теннисном корте — злость от плача ребенка, на него самого, а потом давящее чувство вины. Ведь в общем-то все было хорошо — дочь здорова, проблемы самой Серены более-менее разрешились.

Неудачи на корте

Сейчас спортсменка пытается совместить выступления на турнирах и заботу о дочери, проводя с ней все свободное время. Учитывая здоровье Уильямс и ее новую роль в жизни, удивительно, что американка все еще не собирается заканчивать карьеру — ее тренер Патрик Муратоглу категорически опроверг все слухи об уходе из спорта.

Физические проблемы уже ограничили возможности Серены — в последнее время она выступает на гораздо меньшем количестве турниров, а в 2020 году не смогла закончить матч во втором круге «Ролан Гарроса». Тогда Уильямс встречалась с Цветаной Пиронковой и отказалась от продолжения игры при счете 0:2. А на время американской части сезона поселилась в частном доме, а не в отеле с остальными спортсменами — так Серена смогла успокоить себя и четче контролировать обстановку.

Несмотря на все это, теннисистка продолжает выступать — на прошедшем Открытом чемпионате Австралии дошла до полуфинала, обыграв по пути нескольких спортсменок из топ-10. Некоторые специалисты и болельщики даже утверждают, что это мешает развитию женского тенниса: многие талантливые игроки просто не могут добиться серьезных успехов и получить необходимый опыт. А Серена уже 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» и олимпийская чемпионка.

При этом справиться с ней все-таки можно — удалось же это сделать японке Наоми Осаке, которая в итоге выиграла в Мельбурне. Да и несколько последних лет американка в принципе ничего серьезного не добивалась. А проблемы с психологией других спортсменок Уильямс касаться не должны — почему она должна уходить, чтобы дать возможность брать титулы кому-то другому? Это практически то же самое, что и ждать ухода Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Рождера Федерера в мужском туре — есть же Стефанос Циципас, Даниил Медведев и Александр Зверев, которые сейчас должны выигрывать. А тут «старики» путаются по ногами.

Но перспективность и талант здесь только основа для будущих достижений. Если какой-то теннисист не может обыгрывать других здесь и сейчас, то, по-видимому, он просто не дорос до побед. Ведь даже когда уйдут «мешающие» игроки, им на смену придут другие, не менее сильные.

Серена Уильямс же по всем меркам может играть еще лет десять — участвует же в турнирах ее сестра Винус, которая на год старше. Да и можно вспомнить чешку Мартину Навратилову, которая начала играть в 1975 году, а закончила в 2006-м. А сама Серена может даже покуситься на рекорд австралийки Маргарет Корт, у которой 24 титула на турнирах «Большого шлема». Уильямс осталось выиграть всего два — сейчас у нее проблемы со здоровьем и череда неудач, но представить, что американка теоретически не сможет выиграть еще, сложно. Скорее можно предположить, что она сделает это в следующие несколько лет — если, конечно, у нее действительно есть такая цель.