Медведев и Рублев могут встретиться в четвертьфинале. Главное о жеребьевке Australian Open

В пятницу в Мельбурне состоялась жеребьевка первого в году турнира «Большого шлема» — пятеро российских мужчин и 12 девушек узнали своих соперников по первому кругу Открытого чемпионата Австралии.

Вездесущий коронавирус не мог не повлиять на австралийский «мейджор», начиная с первой официальной церемонии. Жеребьевку и так планировали проводить в закрытом режиме и транслировать в интернете. А после переполоха, вызванного положительным тестом одного из охранников официального отеля турнира, еще и перенесли с четверга на пятницу.

Церемония выглядела максимально демократично. В назначенный час директор турнира Крейг Тайли и главный судья Уэйн Маккьюэн собрались в студии и с помощью девушки-волонтера принялись тянуть прямо из главного трофея фишки, как будто позаимствованные на часок из ближайшего казино, и раскладывать их на заранее подготовленные листы бумаги.

Медведев и Рублев — соседи

Нас, конечно, прежде всего интересовали мужчины, ведь выступающие сейчас на Кубке АТР Даниил Медведев и Андрей Рублев значатся в списке претендентов на победу на «Шлеме». Жребий был более благосклонен к Андрею — он начнет турнир матчем с малоизвестным немцем Янником Ханфманном из конца первой сотни рейтинга, для которого попасть в основную сетку уже достижение. Медведев же получил очень крепкого оппонента — представитель Канады Вашек Поспишил, габаритами почти не уступающий Даниилу, в лучшие годы входил в топ-25 мирового рейтинга. Правда, вот уже лет пять как не показывает игры высокого уровня, во многом из-за травм.

А самое интересное заключается в том, что Рублев и Медведев попали в соседние сегменты сетки, и теоретически могут сыграть между собой в четвертьфинале. Правда, до него еще надо дойти — Даниила, например, в четвертом круге может ждать 13-й номер посева бельгиец Давид Гоффен. А Андрея — 12-я ракетка турнира испанец Роберто Баутиста Агут.

Любопытно, что четверо из пяти российских мужчин оказались в нижней половине сетки. Кроме Рублева с Медведевым здесь очутился Карен Хачанов — ему достался обладатель wild card Александр Вукич из Австралии, имя которого мало что говорит даже специалистам. И перспектива в третьем раунде сыграть с итальянцем Маттео Берретини (9-й сеянный), а в четвертом — с еще одним представителем топ-10 Стефаносом Циципасом из Греции. Пробившийся на «Шлем» через квалификацию Роман Сафиуллин сыграет с белорусом Ильей Ивашко. А Аслан Карацев в верхней половине сетки встретится с итальянцем Джанлукой Магером

Александрова победила Халеп, дойдет ли до Барти?

Интересно, что у девушек картина оказалась похожей — из 12 россиянок, попавших в основную сетку, 10 жеребьевка отправила в нижнюю половину сетки. Зато сверху осталась первая ракетка страны Екатерина Александрова, у которой на Australian Open 29-й номер посева. Россиянка, в пятницу заявившая о себе громкой победой над Симоной Халеп, в первом круге сыграет с итальянкой Мартиной Тревизан из конца первой сотни рейтинга. И может в третьем раунде попасть на первую ракетку мира австралийку Эшли Барти. В верхней части сетки также Светлана Кузнецова — она начнет турнир матчем с другим ветераном чешкой Барборой Стрыцовой.

А вот Анастасии Павлюченковой максимально серьезная соперница досталась уже на старте. Это победительница трех «мейджоров» и ныне третья ракетка мира Наоми Осака из Японии. Кстати, в этом же сегменте Маргарита Гаспарян в первом круге сыграет с еще одним экс-лидером рейтинга и победительницей «Шлемов» испанкой Гарбинье Мугурусой, а Людмила Самсонова — с другой представительницей Испании Паулой Бадосой.

Не слишком повезло со жребием второй из сеянных россиянок — Веронике Кудерметовой выпала восходящая звезда украинского тенниса 18-летняя Марта Костюк. Кому-то из них предстоит во втором круге сыграть с победительницей в чисто российском споре, где сойдутся Варвара Грачева и Анна Блинкова. В этой же части сетки нельзя не отметить и еще одного ветерана Веру Звонареву — она дважды доходила на Australian Open до полуфиналов, а теперь начнет встречей с 17-й ракеткой турнира Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан.

Дарье Касаткиной в соперницы досталась британка Кэти Бултер, которая из-за травм почти не играла два сезона, и сейчас болтается в конце четвертой сотни рейтинга. В этом же сегменте сетки еще две россиянки. Анастасии Потаповой досталась посеянная 24-й опытная американка Элисон Риске, а прошедшей квалификацию Валерии Савиных — французский ветеран Ализе Корне.

Стоит учесть еще один важный нюанс — до сих пор не известно, какие половины сеток у мужчин и женщин будут начинать турнир в понедельник, а какие выйдут на старт только во вторник. Этот вопрос организаторы решат в выходные, исходя из результатов матчей на проходящих сейчас в Мельбурне турнирах.

Открытый чемпионат Австралии

Первый круг. Мужчины

Джанлука Магер (Италия) — Аслан Карацев (Россия, Q)

Андрей Рублев (Россия, 7) — Янник Ханфманн (Германия)

Вашек Поспишил (Канада) — Даниил Медведев (Россия, 4)

Карен Хачанов (Россия, 19) — Александр Вукич (Австралия, WC)

Илья Ивашко (Белоруссия) — Роман Сафиуллин (Россия, Q)

Новак Джокович (Сербия, 1) — Жереми Шарди (Франция)

Маркос Хирон (США) — Саша Зверев (Германия, 6)

Доминик Тим (Австрия, 3) — Михаил Кукушкин (Казахстан)

Грегор Димитров (Болгария, 18) — Марин Чилич (Хорватия)

Денис Шаповалов (Канада, 11) — Янник Синнер (Италия)

Кеи Нисикори (Япония) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 15)

Элиас Имер (Швеция, Q) — Диего Шварцман (Аргентина, 8)

Гаэль Монфис (Франция, 10) — Эмиль Руусувуори (Финляндия)

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Жиль Симон (Франция)

Кевин Андерсон (ЮАР) — Маттео Берреттини (Италия, 9)

Ласло Джере (Сербия) — Рафаэль Надаль (Испания, 2)

Женщины

Мартина Тревизан (Италия) — Екатерина Александрова (Россия, 29)

Светлана Кузнецова (Россия) — Барбора Стрыцова (Чехия)

Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) — Маргарита Гаспарян (Россия, LL)

Людмила Самсонова (Россия, Q) — Паула Бадоса (Испания)

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Наоми Осака (Япония, 3)

Кэти Бултер (Великобритания, PR) — Дарья Касаткина (Россия)

Ализе Корне (Франция) — Валерия Савиных (Россия, Q)

Элисон Риске (США, 24) — Анастасия Потапова (Россия)

Вера Звонарева (Россия, PR) — Елена Рыбакина (Казахстан, 17)

Вероника Кудерметова (Россия, 32) — Марта Костюк (Украина)

Варвара Грачева (Россия) — Анна Блинкова (Россия)

Эшли Барти (Австралия, 1) — Данка Ковинич (Черногория)

Жасмин Паолини (Италия) — Каролина Плишкова (Чехия, 6)

София Кенин (США, 4) — Мэддисон Инглис (Австралия, WC)

Виктория Азаренко (Белоруссия, 12) — Джессика Пегула (Австралия)

Юлия Путинцева (Казахстан, 26) — Слоан Стивенс (США)

Мари Бузкова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина, 5)

Бьянка Андрееску (Канада, 8) — Михаэла Бузарнеску (Румыния, LL)

Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Винус Уильямс (США)

Грет Миннен (Бельгия, Q) — Петра Квитова (Чехия, 9)

Арина Соболенко (Белоруссия, 7) — Вероника Кужмова (Словакия)

Лаура Зигемунд (Германия) — Серена Уильямс (США, 10)

Ига Швентек (Польша, 15) — Аранча Рус (Нидерланды)

Лизетт Кабрера (Австралия, WC) — Симона Халеп (Румыния, 2)